Etten-Leurs gemeenteraad begint met tien nieuwelingen

Geld en goedkeuring raad belangrijk voor plannen Van Goghkerk

6:30 ETTEN-LEUR Mensen in de Van Goghkerk op een bijzondere manier meenemen in het levensverhaal van kunstschilder Van Gogh. ,,Denk aan de attractie Villa Volta van de Efteling, zoiets", zegt voorzitter Lex Besselink van de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur. Samen met Van Gogh Brabant heeft de stichting plannen genoeg om meer mensen naar Etten-Leur te trekken. Uitwerking valt of staat met voldoende geld en een Etten-Leurse gemeenteraad die brood ziet in de plannen.