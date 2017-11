Etten-Leurs ‘Cosplay Couple’ maakt van verkleden een kunstvorm

Volledig scherm Evelina Cosplay en Brian Industries, samen bekend als het Dutch Cosplay Couple. © Shelley's Photography

Volgende maand zijn ze juryleden in de cosplay contest van Heroes Comic Convention Madrid. Dat is de prijs die het stel eerder dit jaar won op de Dutch Comic Con. Na hun optreden als Jon Snow en Ygritte uit de TV-serie Game of Thrones werden ze gekozen als beste overall cosplay. Bram en Evi, bekend onder hun artiestennamen Brian Industries en Evelina Cosplay, gingen naar huis met 150 euro en een verzorgde reis naar Spanje.

Superhelden

,,Ik was altijd al fan van superhelden,” zegt Evi. ,,Daarom ging ik drie jaar geleden met een vriendin mee naar een fantasy fair. Toen ik al die verklede mensen zag, was ik meteen verliefd. Ik begon het al snel zelf ook te doen.”

Volledig scherm Evelina Cosplay in kostuum als Ygritte uit Game of Thrones. © Shelley's Photography Bram’s kamer is tot de nok toe gevuld met Iron Man-helmen, namaakzwaarden, Game of Thrones-merchandise, een pruik met baard, en vooral heel veel knutselspullen. Schuurpapier, lijmpistolen, schmink, soldeerbouten, naaispullen; alles wat hij nodig heeft om in de huid van zijn favoriete personages te treden. ,,Ik ging een keer met Evi mee naar een conventie als fotograaf,” vertelt hij. ,,Voor ik het wist deed ik zelf ook aan cosplay. Twee jaar geleden zijn we voor het eerst samen verkleed gegaan, ik als Iron Man en zij als Spiderman. We cosplayen nog steeds dolgraag samen.” Samen noemen ze zich het Dutch Cosplay Couple.

Longclaw, het zwaard van Jon Snow, heeft Bram ook. ,,Maar ik ga een nieuwe maken, want het handvat is in de serie iets anders.” Bij een goede cosplay kloppen alle details. Evi: ,,Voor het Ygritte-kostuum heb ik ongeveer 150 euro aan materiaal uitgegeven en zelf haar kostuum uit de serie nagemaakt. Dat kost vaak tussen de honderd en tweehonderd uur. We studeren allebei, dus we kunnen er alleen soms ’s avonds of in het weekend aan werken."

Volledig scherm Brian Industries in kostuum als Jon Snow. © Shelley's Photography Bram: ,,Het Jon Snow-kostuum heeft echte schapenvacht, en moest er uitzien alsof het was gedragen onder ruige omstandigheden. Het was best lastig om er realistische nepsneeuw op te krijgen, maar dat soort uitdagingen maken het juist leuk. Totaal kostte het rond de 300 euro. Dan reken ik de koelvesten niet mee."



De kostuums zijn ontworpen voor een heel ander klimaat; acteurs Kit Harington en Rose Leslie, die de rollen van Jon en Ygritte vertolken in Game of Thrones, droegen ze onder andere tijdens opnames in IJsland. ,,Je loopt uren in dat pak rond, en als je die er niet onder draagt zweet je je helemaal kapot.”

Voor Evi hoort dat er bij. ,,Het dragen van je kostuum is het aller-leukste aan cosplay. Het is fantastisch als je je passie deelt met mensen en enthousiaste reacties krijgt."

Het stel vertrekt op 8 november naar Spanje. Twee dagen later begint de conventie. ,,Als jurylid ga ik letten op hoe trouw het kostuum is aan het origineel,” zegt Evi. Bram wil vooral goed kijken naar de materialen en technieken die gebruikt zijn.

,,We hebben er enorm veel zin in. We moeten alleen nog even kijken hoe we Jon’s zwaard en Ygritte’s boog langs de douane krijgen...”

Comic Cons