Etten-Leurenaren vrezen hoogte van geplande nieuwbouw op plek Nieuwe Nobelaer

Isabelle Borghouts, voorzitter van Wijkbelang Centrum Oost, is het meest uitgesproken. In de plannen wordt gesproken over maximaal 6,5 lagen, zes bouwlagen en een half verdiepte parkeerkelder. ,,Zes is zes voor mij. Dat is wat maximaal is afgesproken. Anders gaan we zeker bezwaar maken. Want dit kan zo niet.”