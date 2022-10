Etten-Leurenaren vertrekken naar Nepal om mensen met oogproblemen te helpen: ‘Je geeft ze zicht op een toekomst’

ETTEN-LEUR - Om mensen met oogproblemen in Nepal te helpen vertrekken tien Etten-Leurenaren vrijdag 4 november op ‘oogkamp’. Hulp is hard nodig, want met de oogzorg is het slecht gesteld in het land in de Himalaya.