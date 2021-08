Etten-Leurenaren kruipen na 140 jaar in de huid van Van Gogh-schetsjes

COLUMN Wie zo’n lelijke megadoos in Brabant neerplant moet er wél wat mee doen!

6 augustus Ik las in onze krant dat supermarktketen Lidl zijn mega distributieloods in Roosendaal al twee jaar ongebruikt laat. Wat een wrang bericht over een onbenutte zee van ruimte in een land vol mensen die wanhopig een eigen plekje zoeken.