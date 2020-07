Etten-Leurenaar toch niet in hennep: ‘Idealisme heeft meer tijd nodig’

Kèmp was een idee van Tilburger Zjef Naaijkens, die in zee ging met vriend Jaq Wagtmans uit Etten-Leur.

Streven van de heren was om vee in stallen rond natuurgebieden in te ruilen voor wietplanten.

Hun oog was gevallen op locaties in de omgeving van Tilburg. In de regio rond Etten-Leur hadden de heren geen belangstelling, ook al omdat daar een andere gegadigde actief is: Project C.

Wagtmans: ,,Boeren toonden wel interesse, maar ze vielen met name over het aspect veiligheid. En al zijn de winstvooruitzichten gigantisch, er moet toch fors geïnvesteerd worden in een nieuwe kwekerij. Om deze twee problemen goed te kunnen tackelen bleek de inschrijfperiode die het ministerie hanteert van vier weken veel te kort.”

Wagtmans en Naaijkens zijn twee zorgondernemers uit Brabant. Naast een bijdrage aan de oplossing van het stikstofprobleem in natuurgebieden zagen zij mogelijkheden voor banen voor mensen met een beperking. Verder wilden ze voorlichting geven over wiet.

Kèmp heeft het ministerie laten weten dat de coöperatie beschikbaar blijft, mochten zich niet genoeg geschikte gegadigden gemeld hebben. Met een ruimere tijdsplanning ziet de coöperatie nog steeds mogelijkheden voor ‘transitie en innovatie.’