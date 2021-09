Etten-Leurenaar komt vrij na rammen politieauto nadat agenten op de stoep staan voor melding huiselijk geweld

interview Dimphy (33) is de nieuwe politie­chef Weerijs: ‘Laks doen waar kinderen bij betrokken zijn, dat maakt me boos’

21 september ETTEN-LEUR - Haar gezin staat op 1. Daarna komt de politie. Met stip op 2, want ‘ik hou van politiemensen.’ Dat treft, want sinds 1 juni is Dimphy Zonneveldt (33) teamchef van de politie Weerijs, wat betekent dat ze bijna 150 mensen (op papier) aanstuurt in een gebied dat een deel van de gemeente Breda, Etten-Leur en Zundert omvat.