Etten-Leurenaar gaat met Holocaust-boek de wereld over

video KwikFit wijkt na brand in Et­ten-Leur uit naar vestigin­gen elders in de regio

18 april ETTEN-LEUR - Daags na de flinke brand in het magazijn van autoservicebedrijf KwikFit aan de Vosdonk in Etten-Leur, zijn medewerkers vanuit het hoofdkantoor in Harderwijk druk bezig met het verzetten van afspraken naar vestigingen elders in de regio. De mensen worden doorverwezen naar Roosendaal en Bergen op Zoom.