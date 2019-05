Etten-Leurenaar Bart de Bruijn naar Brazilië voor het WK zwemmen voor doven

ETTEN-LEUR - De droom van Bart de Bruijn (19) uit Etten-Leur wordt snel werkelijkheid. In augustus vertegenwoordigt hij Nederland op het WK zwemmen voor doven in São Paulo, Brazilië.

Op goud rekent hij niet. ,,Het niveauverschil tussen de landen is hoog en ik ben nog jong”, zegt hij.

Waterrat

Bart zwemt al bijna tien jaar. ,,Ik had mijn A, B en C-diploma’s gehaald. Daarna 1, 2, en 3 snorkelen. Ik was een echte waterrat, dus ben toen maar bij een zwemclub gegaan. Ik bleek er goed in te zijn.”

Quote Bij het starten moeten we kijken naar het signaal. Ook moeten we goed naar de scheids­rech­ter kijken Bart de Bruijn

Sinds 2010 zit hij bij een zwemclub voor doven. ,,Er is best een groot verschil tussen horende en dove wedstrijden. We kunnen wel liplezen, maar niet alles volgen. Bij het starten moeten we kijken naar het signaal. Ook moeten we goed naar de scheidsrechter kijken. Het is fijn dat je in zo’n club elkaar goed begrijpt.”

4000 euro

Quote Als ik een opleiding ga volgen, heb ik iedere dag een doventolk nodig Bart de Bruijn De familie De Bruijn probeert zo’n 4000 euro op te halen. ,,We moeten de reis en het verblijf zelf betalen. Het liefste nam ik mijn vriendin, moeder en zus ook mee, maar dat wordt echt te duur. Nu neem ik alleen mijn vader mee, die is ook mijn coach.”



Hij verwacht geen gouden medaille mee naar huis te nemen. 24 landen doen mee. Hoeveel zwemmers er precies zijn, wordt pas in juli bekend. ,,Rusland en Amerika zijn sterk”, weet hij.

Opleiding