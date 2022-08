‘Etten-Leur zou wc’s niet moeten doorspoelen met brandschoon drinkwater’

ETTEN-LEUR - Eigenlijk is het te gek voor woorden dat er nog steeds wc’s worden doorgespoeld met goed drinkwater, vindt Leefbaar Etten-Leur. Dus vraagt de partij het gemeentebestuur of Etten-Leur daar niet slimmer mee om kan gaan.

Raadslid Clasien de Regt wil weten of Etten-Leur de komst van speciale watertanks bij nieuwbouw kan verplichten. Zo’n tank kan enkele duizenden liters regenwater opslaan, dat bewoners vervolgens kunnen gebruiken voor zaken waar je niet per se brandschoon drinkwater voor nodig hebt. De wc doorspoelen bijvoorbeeld, de tuin sproeien of de auto wassen.

Maar een gemeente kan zo’n eis niet zomaar opnemen in bouwvergunningen, laten burgemeester en wethouders weten. Want als een gemeente bepaalt of ze een bouwvergunning af kan geven moet ze kijken of de plannen voldoen aan het landelijke Bouwbesluit. En daar staat niks over verplichte watertanks in.

Sterker nog, stelt het college: ,,Het is op dit moment nog verplicht dat een toilet een aansluiting heeft op de drinkwatertoevoer.’’ Als mensen zelf graag een andere constructie toepassen zodat ze hun toilet kunnen spoelen met regenwater, moeten ze daar nu speciale toestemming voor vragen.

Grote investering

Mogelijk kan Etten-Leur haar inwoners zelf wel wijzen op de mogelijkheid om te kiezen voor zo’n watertank, staat in de brief. Misschien in het kader van het ‘klimaatadaptatiebeleid’ dat Etten-Leur later dit jaar vaststelt. Maar daarvoor wil het college dan wel eerst meer inzicht in de kosten van zo’n waterbesparende oplossing. Die lijkt namelijk niet voor ieder budget toegankelijk: ,,Het is een redelijk grote investering en water is nu niet zo duur.’’