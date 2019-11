Etten-Leur zoekt nog naar ei van Columbus, als het om inspraak gaat

Afval in Et­ten-Leur door Breda opgehaald: dat scheelt de inwoner bijna 70 euro

28 november ETTEN-LEUR - De kliko’s in Etten-Leur worden komend jaar hoogstwaarschijnlijk opgehaald door de gemeente Breda. Reden is dat het de gemeente Etten-Leur niet gelukt is een contract af te sluiten met een nieuwe afvalinzamelaar. Voordeel voor de inwoners is dat de afvalstoffenheffing fors lager uitvalt dan eerder gedacht: aan vastrecht is de Etten-Leur geen 355 maar 288 euro kwijt.