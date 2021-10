Etten-Leur zoekt gevaarlijke wegen die kleine maatregelen mogelijk veiliger kunnen maken

ETTEN-LEUR - Etten-Leurenaren die zich zorgen maken over hardrijders of een gevaarlijk kruispunt in hun straat, doen er verstandig aan die ergernissen nog eens aan te kaarten bij de gemeente.

Etten-Leur bepaalt binnenkort welke kleine maatregelen de stad in 2022 verkeersveiliger kunnen maken. Binnengekomen meldingen spelen daarbij een belangrijke rol.

De gemeenteraad maakte vorig jaar extra geld vrij voor kleine maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar een volledig boodschappenlijstje met plekken die verbetering nodig hebben ligt er nog niet.

Zebrapaden en beter licht

Eind 2020 besloot de lokale politiek het potje van 100.000 euro in te stellen voor eenvoudige maatregelen zoals de komst van verkeersdrempels, nieuwe zebrapaden of betere verlichting. De helft van dat geld is inmiddels uitgegeven aan led-lampjes bij de oversteekplaats voor de nieuwe Nobelaer, een nieuw zebrapad bij het stadskantoor en een wegversmalling in de Statenlaan.

De overige 50.000 euro is nog niet uitgegeven, maar daar zijn al wel plannen voor. Zo staan er werkzaamheden op de planning om bijvoorbeeld fietsoversteken bij de Couperuslaan, Plantijnlaan, Wielewaal en Roerdomp overzichtelijker te maken.

De lokale VVD-fractie vroeg het stadsbestuur vorige week welke maatregelen Etten-Leur volgend jaar nog wil nemen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren.

Zinnige maatregelen

Etten-Leur wil dat de komende maanden in kaart brengen, zegt het college. Daarvoor kijkt de gemeente dus onder meer naar binnengekomen klachten en meldingen. Ook vraagt ze de eigen handhavers en de politie naar hun ideeën over zinnige maatregelen om verkeerssituaties te verbeteren. ‘Ook is het mogelijk om weer met de keet de weekmarkt op te gaan om punten op te halen. De verwachting is dat een budget van circa 100.000 euro voldoende is om weer een aantal aandachtspunten en meldingen op te pakken.’

Minder ongevallen

Het gemiddelde aantal verkeersongevallen in Etten-Leur daalde de afgelopen jaren. In 2012, 2013 en 2014 lag het aantal ongelukken dat de politie registreerde steeds tussen de 250 en 310; de afgelopen drie jaar kwam dat aantal niet boven de 230 uit. Tot en met september van dit jaar registreerde de politie 158 ongevallen op de weg in Etten-Leur.

Wie zelf nog melding wil maken van onveilige plekken, kan dat doen via de BuitenBeter-app of via de website van de gemeente (etten-leur.nl).