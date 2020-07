‘Etten-Leur zit op de goede duurzame weg - maar het tempo mag wel omhoog’

ETTEN-LEUR - Toen DuurSaam Etten-Leur een jaar of vijf geleden begon zette de club hoog in: in 2020 moest 20 procent van de energie in Etten-Leur duurzaam worden opgewekt. ,,Daar zijn we nog niet”, concludeert voorzitter Jan van Alphen, nu we in dat jaar zitten. ,,Maar we zijn optimistisch over de ontwikkelingen.”