Etten-Leur zet sporters in het zonnetje: Lindsay van Zundert gekroond tot sportvrouw van het jaar

ETTEN-LEUR - Schaatsster Lindsay van Zundert is zaterdagavond in haar woonplaats Etten-Leur verkozen tot sportvrouw van het jaar. Sportman van 2022 is surfer Dion van Laarhoven en het team van voetbalclub Unitas ’30 is de sportploeg van het jaar.

Tijdens een feestelijk sportgala in de nieuwe Nobelaer werden deze en andere toppers in het zonnetje gezet. Baries Westphal werd door de jury onder leiding van Jef van Vliet verkozen tot sporter met een beperking. ,,Door zijn constante prestaties en juiste begeleiding is hij ook het afgelopen jaar hoog geëindigd, hetgeen onder andere heeft geleid tot het Ambassadeurschap in 2024 van zijn sport”, aldus de jury over Westphal, fanatiek tennisser.

Tot talent van 2022 werd Finn van Kalmthout verkozen. Hij werd Nederlands kampioen motortrial in de junioren klasse. Volgens de jury waren alle zeven kandidaatjes die werden voorgedragen ‘toppers in de dop, van wie we in de toekomst hopelijk nog veel zullen vernemen’.

‘Begenadigd met veel talent’

Uit het juryrapport: ‘Lindsay van Zundert heeft het afgelopen jaar geweldige prestaties geleverd, zowel nationaal als internationaal, hetgeen een logisch gevolg is van haar vele trainingsuren. Haar behaalde resultaten zijn ook bij de sportjury en de internationale media niet onopgemerkt gebleven. Deze dame is begenadigd met veel talent en we hopen dat ze in de toekomst nog vele aansprekende successen zal behalen’.

De keuze bij de drie genomineerde sportmannen was dit jaar bijzonder spannend volgens de jury. ,,Voor de winnaar geldt: aan de top komen is een grote opstap, maar aan de top blijven is op zich een nog grotere prestatie. Zijn resultaten in het afgelopen jaar, die zijn behaald bij WK en EK in het buitenland, tonen aan dat hij van grote allure is.”

Wat Unitas ’30 het afgelopen jaar heeft gepresteerd mag volgens de jury van het sportgala beschouwd worden als een bekroning van een succesvol seizoen dat startte onder moeilijke omstandigheden tijdens corona. ,,Dit resulteerde in promotie naar de Vierde Divisie Zondag voetbal. Een topprestatie!”

Volledig scherm Lindsay van Zundert in mei van vorig jaar op het IJsgala in Tilburg. © Pix4Profs/Edwin Wiekens