Etten-Leur zet per ongeluk geheime documenten online

Auto na auto verbrand: 'Waarom? De kick?’

8 juni ETTEN-LEUR - ,,We werden wakker gemaakt door de buurman die aan de deur stond te rammelen. Bleek om onze bus te gaan die in de fik stond. Tja, dat is enorm schrikken. Mijn vrouw is er nog steeds naar van, ze is misselijk, eet niks.”