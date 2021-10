Etten-Leur worstelt om afspraken over zonnedaken na te komen

ETTEN-LEUR - Het ene na het andere bedrijf ziet af van zon op dak, merkt Etten-Leur. Nieuwe afspraken over duurzame energie in West-Brabant zijn nog geen jaar oud, maar nu al ervaart die gemeente hoe lastig het is om ze na te komen.

Nederland heeft beloofd de uitstoot van broeikasgas snel terug te dringen. De uitvoering van die belofte ligt deels bij gemeenten. Die spreken onder meer per regio af hoe zij meer duurzame energie gaan opwekken. In West-Brabant maakten zestien gemeenten dit jaar zulke afspraken in een Regionale Energie Strategie (RES).

Deze regio wil in 2030 jaarlijks zeker 2 TWh (terawattuur) aan groene stroom opwekken, liefst zelfs meer. Dan moet er ongeveer één TWh bij komen. Daarvan wil West-Brabant grofweg de helft uit zonneprojecten op grote daken halen (bijvoorbeeld bij fabriekshallen of agrarische bedrijven). Sommige gemeenten, zoals Etten-Leur, willen bijna álle extra duurzame energie tot 2030 uit zulke projecten halen. Daarvoor zouden er in Etten-Leur bijna 250.000 zonnepanelen bij moeten komen.

Te krap op het stroomnet

Dat de groei in het aantal panelen moeizaam verloopt liet Etten-Leur onlangs doorschemeren in stukken over een extra windmolen in de polder. ‘Het ene na het andere bedrijf geeft aan dat zij (...) afzien van zon op dak’, stond er. Sterker nog: bedrijven die al concrete plannen hadden voor zonnedaken, kunnen die vaak niet uitvoeren vanwege capaciteitsgebrek op het stroomnet.

,,Grootschalige zon op dak ligt op dit moment stil als gevolg van die transportschaarste”, beaamt een gemeentewoordvoerder. Die voegt eraan toe dat de kwestie extra lastig wordt omdat Etten-Leur inwoners en bedrijven alleen kan ‘verleiden’ tot zonneprojecten: zij moeten uiteindelijk zélf voor panelen kiezen.

Quote Als iedereen eraan trekt kunnen we die capaci­teits­pro­ble­men hopelijk ruim voor 2030 oplossen Simon Jacobs, GroenLinks

Simon Jacobs is fractievoorzitter van GroenLinks in Etten-Leur en werkt als projectleider duurzaamheid en energie in een naburige gemeente. De aanpak van het netwerkprobleem lijkt hem de beste manier om zonneprojecten aan te jagen. ,,Zon op dak maakt slim gebruik van beschikbare ruimte, dat blijft op de korte termijn een verstandige keuze. Als iedereen eraan trekt kunnen we die capaciteitsproblemen hopelijk ruim voor 2030 oplossen, zodat er weer ruimte komt voor grote projecten.”

Gemeenten hebben daar een rol in, vindt hij. ,,Die moeten procedures vlot afhandelen, zodat Enexis snel aan de slag kan als er plannen komen om de capaciteit uit te breiden.” En wellicht is er voor die tijd ook wel extra ruimte te vinden. ,,Op sommige plekken reserveert Enexis nu ongebruikte capaciteit voor aangekondigde projecten die misschien nooit worden uitgevoerd. Daar kunnen we vast slimmer mee omgaan.”