Etten-Leur wil weten hoe bereikbaar ze is

"Zowel maatschappelijke, organisatorische als ook technische ontwikkelingen maken dat wij willen onderzoeken hoe wij de dienstverlening en de hierbij horende bereikbaarheid kunnen verbeteren", motiveert de gemeente. Eerder al deed de gemeente onderzoek naar haar fysieke bereikbaarheid. "Bereikbaarheid is essentieel. Zonder bereikbaarheid kan de dienstverlening niet worden gestart."

De enquête is te vinden op de website van de gemeente. De eerste vraag gaat over het moment van de dag waarop burgers willen dat de gemeente bereikbaar is. Is dat bijvoorbeeld alleen in de ochtend of moet de gemeente 24 uur per dag bereikbaar zijn?

De gemeente wil ook weten of de beller direct een antwoord verwacht of bijvoorbeeld doorverbonden wil worden met een vakspecialist.

Onderscheid

'En als we onderscheid maken in vragen die eenvoudig zijn en de complexe of uitgebreide vragen die meer zoekwerk vergen (en waar meer afdelingen en specialisten bij betrokken zijn), wat verwacht u dan van ons?', is een volgende vraag.

Lang niet iedereen communiceert via de computer. Er zijn ook mensen die graag telefonisch hun vragen stellen. Dus wil de gemeente weten of de inwoners van Etten-Leur willen communiceren via e-mail, Whatsapp, sociale media als Facebook of dat ze liever hun vragen stellen aan de balie in het Stadskantoor.

Doorverbonden

Het kan voorkomen dat alle medewerkers aan de balie telefonisch in gesprek zijn. Vraag is dan of de beller teruggebeld wil worden, wil wachten of bijvoorbeeld doorverbonden wil worden met een callcentrum.

En dan is er nog een vraag over de afwezigheid van een vakspecialist. De keuze is dan doorverbonden te worden met een collega of binnen enkele dagen een reactie te krijgen van de betreffende vakspecialist. Per mail of telefonisch zijn dan de twee opties.