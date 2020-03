Etten-Leur wil wel een speelparadijs. Maar waar blijven de ondernemers?

ETTEN-LEUR – Etten-Leur heeft wel belangstelling voor een speelparadijs binnen de gemeentegrenzen. Er is ook een initiatiefnemer in beeld, maar die reageert volgens de gemeente niet op vragen om zijn plannen nader te onderbouwen.

Aldus burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

De fractie APB en Leefbaar vroegen onlangs om aandacht en inzet om een speelparadijs mogelijk te maken in Etten-Leur. Nu nog moeten kinderen uitwijken naar dergelijke voorzieningen in andere gemeenten, zoals een speelboerderij in Rucphen en het zogenaamde Aardbeienterras in Rijsbergen.

Nog geen reactie

Zoals deze krant eerder al meldde wilde Ballorig – en dat speelde al in september 2018 - een speelparadijs openen in het voormalige Praxispand aan de Grauwe Polder 50. Dat kan nu nog niet, maar de gemeente wil er best over meedenken.

Ze heeft daarvoor extra informatie nodig, maar ‘op onze vraag om de plannen nader uit te werken, hebben wij geen reactie meer mogen ontvangen.’

Het blijft stil

Recent kreeg de gemeente vragen over de mogelijkheid voor vestiging van een speelparadijs op twee locaties op de grens van het buitengebied en het stedelijk gebied van Etten-Leur. Ook naar aanleiding hiervan vroeg de gemeente ‘de plannen wat concreter te maken, om ook hiervoor tot een goede afweging van belangen te komen.’ Maar het bleef stil.