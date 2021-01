Etten-Leur wil weer bij goedkoopste vijf gemeenten in regio horen, Moerdijk is ‘relatief goedkoop’

Rijdt u straks ook 30 in uw eigen wijk?

21 januari ETTEN-LEUR - Het lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer een goed idee: de ‘standaardsnelheid’ binnen de bebouwde kom verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. Een meerderheid van de Kamer nam in oktober een motie aan die daarom vraagt. In het buitenland zijn goede ervaringen opgedaan met de maatregel; die zou de verkeersveiligheid in steden en dorpen kunnen verbeteren.