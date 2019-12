Etten-Leur wil ruimere regels voor buitengebied

Familieve­te aan basis beschie­ting dakdekkers in Et­ten-Leur

19 december ETTEN-LEUR/BREDA - Een sluimerende familievete ligt aan de basis van de beschieting van drie dakdekkers op 23 september aan de Marterhof in Etten-Leur. Dat werd donderdag duidelijk bij de eerste openbare behandeling van de strafzaak bij de rechtbank in Breda. De rechtbank hield de twee verdachten in de cel.