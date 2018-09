Etten-Leur wil meer buurtinitiatieven zoals De Haansberg

Hij vervolgt zijn verhaal: ,,Wijk en idee komt met een voorstel voor een plantsoen in de straat. Bijvoorbeeld op plekken waarvoor de gemeente nog geen bestemming heeft. De vereniging gaat in gesprek met de gemeente en dient een begroting in. Als de gemeente akkoord is, wordt er in de straat een oproep gedaan om de handjes uit de mouwen te steken."



Dat gebeurde dit weekend ook, in heel Etten-Leur tijdens de Burendag maar ook in de Haansberg. Bij het Mariakapelletje en de Blikvanger is gesnoeid en geschoffeld. ,,We hebben daar vorig jaar nieuwe beplanting gezet, maar is door de droogte gesneuveld. Daar zijn herstelwerkzaamheden nodig."