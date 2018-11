Etten-Leur wil extra aandacht voor een schone omgeving

‘Onze medewerkers van de buitendienst zijn dagelijks in touw om Etten-Leur schoon en netjes te houden. Maar daar hebben zij natuurlijk jouw hulp bij nodig. Samen zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er geen afval bij de verzamelcontainers komt. Is de container vol, neem het afval dan mee terug naar huis of ga naar een andere inleverplek. Laat de gemeente het even weten, zodat we het probleem kunnen oplossen. Een schone omgeving: dat pakken we samen op!’, aldus de gemeente.