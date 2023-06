Etten-Leur vraagt minister om handboek voor de aanpak van brand in zonnepanelen

met video Kok ontdekt brand in restaurant Klein Java bij station Breda: ‘Plotseling ging het alarm af’

BREDA - Een felle brand heeft donderdagmiddag tot grote schade aan Klein Java aan de Speelhuislaan in Breda geleid. De eigenaren vrezen dat dit het plotselinge einde betekent van hun Indonesische restaurant dat al jaren een begrip is in de stad.