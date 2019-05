Etten-Leur: ‘Voorkeursrecht kan tot verwarring leiden’

Huysmuseum trekt in bij Streekmuse­um Etten+Leur

6:05 ETTEN-LEUR - De bekrachtiging van hun samenwerking is op 28 mei. Dan trekt het Huysmuseum (museum van psychiatrisch centrum Het Hooghuis) officieel in bij het Streekmuseum Etten+Leur in het Sint Paulushofje. Maar de warme contacten tussen beide musea bestaan al jaren, zeggen Monique Broekmans (Huysmuseum) en bestuurslid Marc Velthoven van het Streekmuseum.