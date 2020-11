Etten-Leur vindt klein beetje ademruimte bij het aanhalen van de broekriem

Dokter komt niet meer op de koffie, maar zo is er toch extra oog voor thuiswonen­de ouderen

4 november ETTEN-LEUR/RUCPHEN - Er was een tijd dat ‘de dokter’ soms op de koffie kon bij een patiënt. Gewoon om te zien hoe het ging, als iemand een dagje ouder werd of een zware operatie had gehad. Nu hebben huisartsen geen tijd meer voor zulke sociale visites. Terwijl de groep patiënten bij wie je soms gewoon even poolshoogte wil nemen door de vergrijzing juist groeit. In onze regio proberen ‘kernteams ouderenzorg’ dat gat te dichten.