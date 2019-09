Etten-Leur viert voor de vierde keer de vrede met ‘Walk of Peace’

ETTEN-LEUR - Donald ‘we will build a wall’ Trump, Europa dat de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, maar ook de figuurlijke ‘muur’ die steeds vaker tussen twee kampen in het debat komt te staan door polarisatie. Allemaal actuele thema's die terugkomen tijdens de vredesmanifestatie in Etten-Leur, volgende week zaterdag.

Op die zaterdag 21 september is het Internationale Dag van de Vrede. Voor het Oecumenisch Overleg Etten-Leur voor de vierde maal aanleiding om een ‘Walk of Peace’ te organiseren. Met het landelijke thema ‘Vrede verbindt over grenzen’ wordt volgens Daniëlle Breedveld, secretaris van het Oecumenisch Overleg, dus niet alleen over letterlijke grenzen gesproken. ,,Ook je bubbel heeft een muur.’’

De vredesavond begint rond 19.45 met een programma van ongeveer een uur in de Schonckzaal, met gedichten en muziek. Aansluitend trekt de ‘Walk of Peace’ met fakkels naar de Vredesboom in het Oderkerkpark, die in 2016 tijdens de eerste manifestatie werd geplant. Daar wordt vervolgens een korte ceremonie gehouden waarin het ‘universele en wereldwijde verlangen naar vrede’ centraal staat.

Iedereen welkom