Etten-Leur verwelkomt wietplantage: ‘Ons beveiligingsplan is 23 pagina's dik’

Drugsafval gedumpt in buitenge­bied Et­ten-Leur

11:53 ETTEN-LEUR - Vaten met drugsafval zijn gedumpt in het buitengebied op de Elshoutweg in Etten-Leur. Dat is dinsdagochtend gemeld. Het gaat om hennepafval, zoals planten en aarde, volgens de politie.