Etten-Leur verplaatst optocht naar dinsdag: ‘In 51 jaar tijd niet eerder voorgekomen’

De leutstoet van ‘t Stijlorenrijk (Etten) naar ut Zwaajgat (Leur) staat nu gepland voor dinsdag om 13.30 uur.

,,Ergens is het wel een drama ja om dit mee te maken", zegt Wouter de Koning, voorzitter Stichting Optocht Etten-Leur. ,,Tot op heden hebben we nog nooit de grote optocht hoeven afblazen. Maar ondanks dat het de eerste keer in 51 jaar tijd is, is iedereen het er over eens dat het beter is.”

Alternatief

Zowel de Stichting als de gemeente en de bouwclubs geven aan dat het onverantwoord is om een veilige optocht te rijden vanwege de extreme weersomstandigheden. De Koning: ,,Gelukkig was er wel bij iedereen de bereidheid om te kijken naar een alternatief. Anders is het ook zonde van alle moeite van iedereen.”

Geen afmeldingen

Inmiddels zijn alle bouwclubs en deelnemers op de hoogte gebracht van de wijziging. Of er nu veel afmeldingen komen, omdat sommigen dinsdag bijvoorbeeld weer moeten werken, weet De Koning niet. ,,Tot op heden hebben we nog geen één afmelding. Dus laten we hopen dat we er dinsdag een mooi feest van kunnen maken met z'n allen.”