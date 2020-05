Etten-Leur vergeet zijn doden niet: film voor 4 mei noemt elk oorlogsslachtoffer bij naam

De Oranjestichting in Etten-Leur kwam in maart al met het plan om trompettisten op verschillende plekken in de stad het Signaal Taptoe te laten spelen, voorafgaand aan de twee minuten stilte. En de burgemeester kondigde een toespraak via sociale media aan. Met het filmpje is ook een vorm gevonden om elk van de 79 inwoners van Etten en Leur die in de oorlog stierven te herdenken.

Quote Hoe kunnen we mensen die de oorlog niet overleef­den een gezicht geven, tijdens de herdenking? Wilma Borm, Art2gether

Daarvoor werkt de Oranjestichting samen met Etten-Leur voor ELkaar, een initiatief voor saamhorigheid tijdens de coronacrisis, en de culturele stichting Art2gether. Wilma Borm van Art2gether: ,,We hebben ons afgevraagd: hoe kunnen we mensen die de oorlog niet overleefden een gezicht geven, tijdens de herdenking? En hoe zorgen we ervoor dat heel Etten-Leur hun namen hoort, óók als we niet samen kunnen komen?”

Kindergezichtjes

De keuze viel op een filmpje waarin Etten-Leurenaren van nu bordjes tonen met de namen van hun gesneuvelde stadsgenoten. Borm: ,,We hebben daarbij zoveel mogelijk gezocht naar overeenkomsten tussen de mensen die de bordjes laten zien en de mensen die zij herdenken. Er zijn bijvoorbeeld behoorlijk wat kinderen gesneuveld in de oorlog, dus zie je in onze korte film ook veel kinderen.”

De beelden werden gisteravond opgenomen op plekken in de hele gemeente. Dit weekend worden ze aaneengesmeed tot één filmpje, dat bij de dodenherdenking wordt gestreamd via de facebookpagina van Etten-Leur City App en wordt ook vertoond op regionale omroep Ons West-Brabant.