Etten-Leur verdeeld over extra BOA: 'Zichtbaarheid belangrijk, maar huishoudboekje ook’

Toch willen Ons Etten-Leur, GroenLinks en het APB graag op zoek naar middelen om een extra fte te kunnen bekostigen, wanneer er bij het vaststellen van de kadernota later dit jaar een besluit moet worden genomen. ,,De zichtbaarheid van BOA's is van groot belang voor het voorkomen en in de kiem smoren van problemen", vindt Eric Verwijmeren (OEL). ,,We moeten onze inwoners ervan doordringen dat de BOA er voor hén is en niet loopt te pesten. Maar dat kan alleen als ze zoveel mogelijk op straat lopen. Minder dan 1 fte erbij is versobering van de veiligheid en dat moeten we niet willen.”