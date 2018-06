Etten-Leur verbiedt schuurfeesten: houd de jeugd tegen

Breda bruist

Etten-Leur heeft de schuurfeesten verboden met het oog op de (brand)veiligheid, overlast en kans op alcoholmisbruik en -gebruik door jongeren die nog geen achttien jaar zijn. Volgens Pertijs is er júist in de schuren minder kans op excessief alcoholgebruik omdat daar meer sociale controle is dan in cafés. Maar de jongeren hebben een alternatief in de vorm van tentfeesten. Op 21 juli is er zo'n feest in Sprundel. Verschil met een schuurfeest is dat de drankjes apart afgerekend moeten worden en niet verdisconteerd zijn in de entreeprijs.