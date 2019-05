Etten-Leur verbiedt oplaten ballonnen

Agent gewond na aanhouding met geweld in Et­ten-Leur

9 mei ETTEN-LEUR - Aan agent is woensdagavond gewond geraakt bij de aanhouding van een insluiper in Etten-Leur. Ook werd zijn portofoon vernield. Dat meldt de politie donderdagmiddag. ,,Geweld tegen politiemensen is onacceptabel. Elk incident is er één teveel.”