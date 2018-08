Etten-Leur: Veel meer geld naar De Keen, Hooghuis en Centrum Oost

Dat blijkt uit het Subsidieregister 2018 van de gemeente Etten-Leur, dat onlangs gepubliceerd is.

Ook zijn er enorme verschillen tussen de bedragen die de diverse wijkverenigingen krijgen voor hun activiteiten. De ene moet het een jaar lang met 125 euro doen, terwijl een andere vereniging bijna 8.000 euro op haar rekening krijg bijgeschreven.

Fifty-fifty

Dat houdt verband met het aantal activiteiten en de hoeveelheid geld die de vereniging zélf in kas heeft. Ook kijkt de gemeente, voor ze de portemonnee trekt, of wijkverenigingen zelf, bijvoorbeeld via sponsoring, aan geld kunnen komen. Als uitgangspunt is genomen dat de gemeente 50 procent van de kosten van activiteiten voor haar rekening neemt. De andere helft moeten de verenigingen zelf opbrengen.

Buurtbelang de Keen, een vereniging die in 2017 nog 1579 euro subsidie kreeg, mag dit jaar een gemeentelijke bijdrage van 4.580 euro bijschrijven. Centrum Oost, waar vorig jaar nog 500 euro naartoe ging, krijgt dit jaar drieduizend euro. Schoenmakershoek krijgt dit jaar 5.250 euro en dat is 750 euro meer dan in 2017.

En de Stichting Wijkbelang Hooghuis, die vorig jaar volgens de gegevens van de gemeente nog 500 euro kreeg, krijgt dit jaar 7.750 euro. Overigens geeft Wijkbelang zélf aan dat de stichting in 2017 geen cent kreeg van de gemeente.

Andere wijkverenigingen in de gemeente Etten-Leur moeten het met aanzienlijk minder gemeentelijke steun zien te redden. Zoals de buurtverenigingen Attelaken, Bankenstraat, de Haansberg, De Zandspui, Rondom de Bremberg en Zundertseweg/Klappenberg, waar vanuit het gemeentehuis het verhoudingsgewijs geringe bedrag van 125 euro naar overgeschreven wordt. En dat was ook in 2017 het geval.

Quote We verlenen subsidie op basis van de te organise­ren activitei­ten. Carolien van Peer