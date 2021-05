Etten-Leur trekt geen geld uit voor aanpak fietspad Lichttorenhoofd

De VVD stelde daar vragen over in relatie tot knipperbollen en verkeerslichten die op die plek nog niet optimaal op elkaar stonden afgesteld. Naar dat probleem laat de gemeente een onderhoudsbedrijf nog eens goed kijken. Maar nu een tweerichtingen-fietspad inrichten plus een linksaf-strook aanbrengen, dat ziet de gemeente niet zitten.

Twee jaar geleden heeft een adviesbureau op verzoek van de gemeente daar al een kostenraming voor gemaakt en die kwam op 204.000 euro uit, zonder overigens rekening te houden met het aanpassen van de verkeerslichten voor fietsers.

Probleem: fietsovergang spoor is te smal voor twee richtingen

Probleem is dat de de fietsovergang over het spoor te smal is om er fietsers in twee richtingen over te leiden. ,,Deze overgang aanpassen naar de breedte voor twee richtingen is praktisch gezien wel mogelijk, maar hoogstwaarschijnlijk wil ProRail daaraan niet meewerken", laat de gemeente aan de liberale fractie weten. ,,Of anders zullen de kosten erg hoog zijn.”

Bij spoorwegbeheerder ProRail kon maandag niemand bevestigen dat het bedrijf inderdaad niet wil meewerken aan aanpassing van de spoorwegovergang of de vraag beantwoorden waarom dat dan zo zou zijn.

Gemeente: ‘Bij komst tunnel Ambachtslaan, fietspad Lichttorenhoofd wellicht niet wenselijk meer’

Op dit moment is er in ieder geval geen budget, noch voor het aanpassen van het fietspad in twee richtingen noch voor het aanpassen van de spoorwegovergang. ,,Bovendien weten we niet hoe lang we van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Als er namelijk een tunnel zou komen ter hoogte van de Ambachtslaan verandert de verkeersstructuur en is het fietspad hier misschien helemaal niet meer wenselijk.”