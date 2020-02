Etten-Leur tevreden over afvalinzameling

ETTEN-LEUR - Het college van Etten-Leur is tevreden met hoe de afvalinzameling dit jaar gaat. Wethouder Kees van Aert lichtte donderdag een brief toe die aan de raad is verstuurd, met daarin de resultaten tot nu toe. "Er zijn wat kleine puntjes, noem het kinderziektes, in de afvalinzameling in januari", zo zei hij.

Dit jaar is een overgangsjaar voor de afvalinzameling, waarin Etten-Leur samenwerkt met de gemeente Breda. Van Aert: "Die heeft de inzameling in feite helemaal overgenomen. Op onze aanbesteding kwam één aanbieder, die bovendien een erg hoge prijs vroeg. Van concurrentie was dus ook geen sprake. Daar wilden we niet in mee gaan, waarop we samenwerking met Breda zochten."

De kinderziektes die Van Aert noemt, zijn zaken als op een wat ander tijdstip op de dag het afval ophalen. Wat grotere problemen waren er met de aanbieding van afval bij flats, maar dat is intussen opgelost. "De bewoners kunnen nu met een gratis pasje hun afval kwijt in speciale containers", weet de wethouder. Volgens hem zijn de inwoners van Etten-Leur ook tevreden over het systeem in januari. "Dat meten we onder meer af aan de opkomst op drie informatieavonden. Daar kwamen resprectievelijk twee, een en 13 mensen op af. Dus kennelijk zijn er erg weinig vragen."