‘Etten-Leur stukje veiliger’ na controle op 150 garageboxen. Dit is wat gevonden is

ETTEN-LEUR - Materiaal voor de inrichting van hennepkwekerijen, een grote hoeveelheid lachgas en de opslag van gevaarlijke stoffen. Dat en meer is aangetroffen bij een controle op garageboxen in de gemeente Etten-Leur.

Garageboxen worden volgens de gemeente regelmatig gebruikt voor criminele activiteiten.

Er werden in totaal 150 boxen bezocht. In drie daarvan stond materiaal voor het inrichten van een hennepkwekerij. Het lachgas dat ontdekt is, was volgens de gemeente duidelijk bedoeld voor de handel.

In een box was een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen opgeslagen. Nader onderzoek volgt. Zoals ook onderzoek wordt gedaan naar mogelijke illegale aanpassingen van een grote garage.

Burgemeester Miranda de Vries kijkt tevreden terug op de actiedag. ,,Etten-Leur is hierdoor weer een stukje veiliger geworden. We pakken onjuist gebruik van garageboxen aan en maken vandaag verhuurders en gebruikers actief alert op gevaarlijke situaties. Ook geven we tips over hoe je je weerbaar maakt tegen criminelen", zegt De Vries, die alle inwoners oproept om verdachte situaties te melden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de politie. Volgens de gemeente weten eigenaren van garageboxen ‘vaak niet door wie en waarvoor de garagebox gebruikt wordt.’

Gevaarlijk

,,We merken regelmatig dat garageboxen anders in gebruik zijn dan de bedoeling is of mag. In ernstige gevallen kan dit tot gevaarlijke situaties leiden, waardoor ook omwonenden gevaar lopen.”

Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en andere boxeigenaren.