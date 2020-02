Etten-Leur stippelt route uit naar aardgasvrije toekomst

Nederland heeft een handtekening gezet onder verschillende internationale verdragen, waarin is afgesproken de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. En dat kan alleen door de uitstoot van broeikasgassen snel terug te brengen tot bijna nul. De Nederlandse doelstellingen zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, waarin staat dat de uitstoot in Nederland in 2050 95 procent lager moet liggen dan in 1990 het geval was.