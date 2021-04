Etten-Leur steunt mus, zwaluw, uil en vleermuis

Brand in woning Et­ten-Leur; appartemen­ten­com­plex ontruimd

22 april ETTEN-LEUR - Op het Jaagpad in Etten-Leur is donderdagavond omstreeks 19.45 uur een brand uitgebroken in een woning op de benedenverdieping van een appartementencomplex. Door de forse rookontwikkeling moest het hele complex ontruimd worden.