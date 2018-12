Etten-Leur speurt naar asbest

Bemoeier­boom: koeien en paarden op de Markt in Et­ten-Leur?

12 december ETTEN-LEUR - Vroeger was het allemaal mooier. Toen stonden er koeien en paarden op de Markt, hadden kruispunten nog stoplichten, reden auto's stapvoets en was er nog een ouderwetse kermis. Althans als we de mannen onder de Moeierboom mogen geloven. Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. Want onder de Moeierboom was het vroeger niet zo gezellig als nu. Bekijk hier de vijfde en D'n Leste aflevering van de Bemoeierboom.