Etten-Leur sluit twee drugspanden na schietpartij

De schietpartijen vonden plaats op de Havik en Putter, straten die hemelsbreed zo'n 750 meter uit elkaar liggen. Het besluit is genomen op grond van de Opiumwet. De sluiting gaat in op 7 september. Betrokkenen kunnen nog wel naar de rechter als ze het met de beslissing oneens zijn.

De burgemeester kan een dergelijke maatregel nemen om omwonenden (in ieder geval tijdelijk) te verlossen van de overlast in en om een drugspand. De maatregel staat los van een strafrechtelijk traject, waarbij de verdachten zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Onrust

De schietpartij leidde tot grote onrust onder omwonenden van de panden in de Havik en Putter. De Vries heeft met diverse omwonenden gesproken, omdat het incident 'ook op het gemeentehuis heel wat te weeg bracht.'

De burgemeester: "Als je zegt dat je geschokt bent, lijkt het of je uit een ei komt. Maar feit is dat het behoorlijk ingrijpend is, een schietpartij in een woonwijk. Dat maken we gelukkig niet vaak mee."

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het regionaal beleidsplan van het veiligheidscollege voor de komende vier jaar. Daarin zijn als prioriteiten opgenomen de zorg en veiligheid (onder meer rondom verwarde personen), cybercriminaliteit en ondermijning. Grofweg betekent dat laatste de vermenging van boven- en onderwereld. Drugsgerelateerde activiteiten in een woonwijk is een voorbeeld van ondermijning.

Volgens burgemeester De Vries is de samenwerking met de politie als het gaat om de strijd tegen de misdaad uitstekend te noemen, maar juicht ze het ook toe dat het rijk verhoudingsgewijs meer geld gaat steken in de aanpak van de misdaad in de provincie Noord-Brabant. Omdat dat hard nodig is.