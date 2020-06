Etten-Leur sluit akkoord met boer, Schoenmakershoek afgebouwd

Analyse Waarom doodrijder Jihad H. de cel in had kunnen gaan, maar dat van de rechtbank niet hoeft

11 juni BREDA - 'Waardeloos'. Dat was het eerste dat nabestaanden van Sten Ideler (28) uit Etten-Leur uitriepen na de uitspraak tegen doodrijder Jihad H. uit Oosterhout. H. kreeg niet de geëiste celstraf van een jaar, maar de maximale taakstraf van 240 uur en een halfjaar cel voorwaardelijk. Een analyse over waarom het vonnis te begrijpen is, maar het Openbaar Ministerie toch in hoger beroep zou moeten gaan.