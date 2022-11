Etten-Leur sluit aan bij campagne ‘Arbeidsmigratie werkt’: ‘Negatieve beeldvorming veranderen’

Kiki (37) kan dankzij buddy Linda toch met haar dochter naar de speeltuin: ‘We vinden het geluk nu in kleine dingen’

Als je niet alleen met je peuter naar de speeltuin kunt, als de poort voor je dichtgaat en alleen jij niet met de achtbaan mee kunt of als je zelf niet in staat bent de magnetron aan te zetten. Dan is het fantastisch als je een beroep kunt doen op een buddy.

11 november