Etten-Leur sluit 2017 af in de rode cijfers

ETTEN-LEUR De gemeente Etten-Leur eindigt over het jaar 2017 in de rode cijfers. Binnen het Sociaal Domein is een tekort van bijna 1,5 miljoen. Oorzaak is met name forse uitgaven voor jeugdzorg. Op alle overige terreinen is in totaal een tekort van 165.000 euro.

Het tekort op het Sociaal Domein, kort gezegd de zorgsector, wordt aangevuld met geld uit de reservepot. Het Sociaal Domein is in Etten-Leur een gesloten systeem met eigen begroting. ,,We hebben daar geld in gestopt en krijgen jaarlijks een bedrag van het Rijk. Tot op heden kunnen we de tekorten nog aanvullen", stelt wethouder van financiën Jan van Hal.

Vorig jaar had Etten-Leur een vergelijkbaar tekort op de uitgaven voor onder meer jeugdzorg, persoonsgebonden budgetten en huishoudelijke hulp. ,,Maar we kunnen dit niet volhouden", stelt Van Hal nuchter vast. ,,Als je structureel meer uitgeeft dan er binnenkomt, dan komt vanzelf de financiële bodem in zicht."

Jeugdzorg

Er gaat volgens de wethouder met name veel geld naar jeugdzorg. ,,We willen aan de voorkant sneller ingrijpen, sneller hulp bieden. Nu gaat het vaak om langdurige behandeling en dat is vaak duur. Dat zou wellicht goedkoper kunnen als eerder wordt gesignaleerd dat zorg nodig is", zegt Van Hal voorzichtig. Negen gemeenten in West Brabant (Etten-Leur, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Halderberge, Zundert, Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom) kijken daar volgens de wethouder gezamenlijk naar. ,,We werken al langer samen op het sociale terrein."

Minder instroom asielzoekers

Dat de begroting over 2017 een negatief beeld van 165.000 euro laat zien, is eigenlijk nog een meevaller. De gemeente had gerekend op een tekort van ruim negen ton. Op diverse gebieden vielen de kosten lager uit dan verwacht. ,,Het gaat onder meer om kosten voor personeel. We hebben niet bezuinigd, maar er is bijvoorbeeld minder ziekteverzuim geweest", verduidelijkt Van Hal. ,,Ook waren we minder geld kwijt aan de instroom van asielzoekers en is er minder uitgegeven aan de beveiliging van informatie."