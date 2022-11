Etten-Leur schiet organisaties financieel te hulp: ‘Het is een soort familie en daar zorg je voor’

Doria Kuster tien jaar lid van Cliënten­raad Et­ten-Leur: ‘Als je zelf geen armoede kent, lul dan niet’

ETTEN-LEUR - Zeer gefrustreerd verliet Doria Kuster op maandag 31 oktober een thema-avond over armoede in Etten-Leur, nadat ze een lid van haar groep had toegebeten: ‘Als je er geen verstand van hebt, lul dan niet!’

22 november