Etten-Leur: ruimte om mensen met arbeidsbeperking aan te nemen

Bij de gemeente werken al personen met een zogenaamde arbeidsbeperking (mentaal of fysiek), samen goed voor 23,9 fte (ofwel voltijdsbanen). Dat loopt via de WVS en het Werkplein. Vanuit de gemeenteraad kwam eind vorig jaar de vraag te kijken of er meer mensen bij de gemeente zouden kunnen komen werken.

De gemeente heeft daar onderzoek naar gedaan en komt nu met een voorstel om vijf personen met een beperking aan te nemen. Zij kunnen allemaal 25,5 uur per week aan de slag. ,,Dat is voor hen hetzelfde als een volle week”, aldus De Weert. ,,Wat zij gaan doen, bekijken we per situatie. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld aan de slag in een ondersteunende functie of juist in de dienstverlening.”