Etten-Leur puzzelt met hittegolven, plensbuien en afvalstromen

ETTEN-LEUR - Zwaardere buien, intense hittegolven en terugkerende droogtes. Ons milde klimaat verandert, dus zullen we delen van onze maatschappij anders in moeten richten. Maar hoe? De gemeente Etten-Leur heeft de grote lijnen voor lokale maatregelen nu uiteengezet.

Die gemeente schetst een route naar een duurzamer toekomst in een notitie over duurzaamheid en milieu. Die notitie maakt deel uit van de zogeheten Omgevingsvisie die Nederlandse gemeenten nu op moeten stellen: een document dat de randvoorwaarden schetst voor zo’n beetje alle toekomstige plannen in een gemeente. Wat voor ontwikkelingen wil een stad stimuleren, welke juist ontmoedigen? Waar liggen knelpunten, waar kansen?

Etten-Leur werkt die omgevingsvisie nu per thema verder uit. De gemeenteraad ontving vorige week een uitwerking op het gebied van duurzaamheid en milieu. Daarin richt Etten-Leur zich op drie kernpunten. Dat onze energie zo snel mogelijk uit duurzame bronnen moet komen, dat we onze steden aan moeten passen aan de negatieve effecten van klimaatverandering (zoals hitte en plensbuien) en dat we eraan moeten wennen veel meer materialen te hergebruiken.

Vosdonk droog houden

De notitie die er nu ligt bevat behoorlijk concrete doelstellingen. Zo staat er in dat Vosdonk in 2025 moet beschikken over een ‘sluitend systeem om wateroverlast te voorkomen’. Dat industrieterrein is nu nog een kwetsbaar punt, bij hevige regenval. Ook rept het document over ‘een aaneengesloten stelsel van ecologische verbindingszones en natuurlijke overloopgebieden langs vaarten’ in 2027.

Verder wil Etten-Leur er bijvoorbeeld voor zorgen dat inwoners minder ruimte maken voor stenen in hun tuintjes, maar juist meer voor planten. En ook zijn er wensen als het bijvoorbeeld gaat om zonnepanelen op bedrijfsdaken of het koelen van verpleeghuizen tijdens hittegolven.

Quote De omgevings­vi­sie bevat geen ‘harde’ normen, maar geeft richting Woordvoerder gemeente Etten-Leur

Maar al zijn zulke voornemens in deze notitie vaak behoorlijk concreet verwoord: het is in veel gevallen toch meer een streven dan een harde afspraak, legt een gemeentwoordvoerder uit. ,,De omgevingsvisie bevat geen ‘harde’ normen, maar geeft richting.”

Een deel van de doelstellingen is wél vrij hard: dat zijn de voornemens die al eerder zijn vastgelegd in andere beleidsstukken. ,,Een van de uitgangspunten van de omgevingsvisie is: behouden wat goed is.” Andere passages geven meer aan welke richting Etten-Leur in wil om ontwikkelingen die de gemeentegrenzen overstijgen bij te benen. Bijvoorbeeld als provinciale of landelijke regels strengere eisen stellen op het gebied van duurzaamheid dan de gemeente nu nog doet.

De gemeenteraad moet in een later stadium nog instemmen met de uitgangspunten in de Omgevingsvisie, dus ook met de inhoud van dit onderdeel.