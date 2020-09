Etten-Leur probeert wrijving tussen hangjeugd en buurt weg te nemen

ETTEN-LEUR - Jongeren die knalvuurwerk afsteken, zich baldadig gedragen en geen afstand van elkaar houden: volgens de fractie Leefbaar Etten-Leur is er een probleem ontstaan op het Burchtplein. De burgemeester gaf recent aan dat er goede stappen zijn gezet bij de aanpak van overlast op andere plekken in haar stad.

Raadsleden Clasien de Regt en Louis Roks hebben de indruk dat op het Burchtplein, middenin het centrum, weinig tot niets aan handhaving is gedaan. Daarom hebben zij het college van B en W vragen gesteld over de overlast. Zo willen de raadsleden weten of het college ook gehoord heeft over overlast op dit plein en of er mogelijkheden zijn om hier in te grijpen.

Vuurwerkoverlast zou volgens de raadsleden ook een terugkerend probleem zijn in Schoenmakershoek en Centrum-West.

Quote Het veilig­heids­ge­voel van onze inwoners is te belangrijk om dit op zijn beloop te laten Leefbaar Etten-Leur

Leefbaar Etten-Leur zegt in de brief aan het college dat mensen een ‘vrijbrief krijgen om zich te misdragen’, als wangedrag geen consequenties heeft. ‘Het veiligheidsgevoel van onze inwoners (...) is te belangrijk om dit op zijn beloop te laten.’

Het college heeft nog een paar weken tijd om op deze specifieke vragen over het Burchtplein te antwoorden. Maar burgemeester Miranda de Vries gaf vorige week in een persgesprek al wel aan dat de gemeente de afgelopen tijd goede ervaringen heeft opgedaan met het bestrijden van overlast.

Gedoe rond hangplekken

,,Er was deze zomer op een aantal plekken overlast. Niet heel ongebruikelijk voor de zomerperiode, en misschien al helemaal niet voor een zomer waarin mensen het gevoel hebben dat ze wat ‘in moeten halen’”, zegt De Vries. Het zou vooral zijn gegaan om overlast rond voetbalveldjes in de wijken.

Omwonenden van een Cruyff Court in Etten-Leur klaagden eerder in de zomer over onder meer geluidsoverlast, vandalisme en pesterijen.

Volgens de burgemeester heeft Etten-Leur deze zomer echter goede resultaten geboekt bij het terugdringen van overlast. En dat zat vooral in indringende gesprekken met alle betrokkenen, niet in harde handhaving. ,,Er zijn overigens wel boetes uitgeschreven deze zomer, met name voor jongeren die op een te laat tijdstip nog bij hangplekken aanwezig waren.”

Excuses en begrip

Maar de beste resultaten zijn behaald waar handhavers en jongerenwerkers in overleg met buurtbewoners en jongeren keken waar de situatie knelde, stelt De Vries.

,,Onze handhavers en jongerenwerkers hebben veel met mensen gepraat. Daardoor hebben sommige jongeren excuses aangeboden in de buurt, omdat zij zagen dat hun gedrag echt vervelend was geweest.”