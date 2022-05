Etten-Leur probeert integriteitskwesties rond wethouders bij voorbaat te tackelen

Wijkvereni­gin­gen Et­ten-Leur vrezen einde buurtpre­ven­tie: ‘Waar is onze wijkagent?’

ETTEN-LEUR - ,,Onze wijkagent? Die zien we nooit.” De drie meest actieve wijkverenigingen in Etten-Leur luiden de noodklok. Volgens voorzitter Isabelle Borghouts van wijkbelang Centrum-Oost is ook het voortbestaan van buurtpreventie in de gemeente in gevaar.

10 mei