Etten-Leur past regels aan voor maatschappelijke ondersteuning

De gemeente trekt bij de maatschappelijke ondersteuning samen op met Halderberge, Rucphen, Zundert en Moerdijk. Die gemeenten hebben het gevoerde beleid samen geëvalueerd en vervolgens aangepast. Dat heeft Etten-Leur nu dus ook gedaan. Dat kost de gemeente 70.000 euro.

Bij het vaststellen van de hoogte van het benodigde persoonsgebonden budget wordt rekening gehouden met verschillende omstandigheden. Ten eerste wordt gekeken wie de benodigde hulp gaat geven.

Ondersteuning

Dat kan via een niet gecontracteerde zorgaanbieder of een zogenoemde zelfstandige zonder personeel (zpp’er) gaan. Ook kan er hulp geboden worden via bemiddeling. En tenslotte kan er ondersteuning komen uit iemands sociale netwerk of een andere bron.

Maar niet alleen wordt gekeken naar wie de ondersteuning gaat geven, ook de leefsituatie van degene die de hulp krijgt is van invloed op de hoogte van het budget dat daarvoor gegeven wordt.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een eenpersoonshuishouden van iemand die in een appartement woont, een eenpersoonshuishouden van iemand in een eengezinswoning en iemand die in een meerpersoonshuishouden woont.

Noodzakelijk

Voordat iemand voor hulp in aanmerking komt wordt er eerst gekeken in hoeverre die ondersteuning noodzakelijk is. Zo wordt bekeken of iemand zich op eigen kracht, eventueel met steun van zijn sociale netwerk, staande kan houden.

Daar waar mogelijk staan zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij voorop. Met daarbij het voorzien in de behoefte aan beschermd wonen of opvang als dat nodig is. Het uitgangspunt is dat de gemeente daarbij ondersteuning geeft waar dat nodig is.

Vragen

De komende maanden worden de mensen die het aangaat verder geïnformeerd via het loket Elz in het gemeentehuis. Dit is het startpunt voor welzijn, zorg en wonen en is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Mensen krijgen daar informatie over het nieuwe beleid en de gevolgen die zij daar eventueel van ondervinden.