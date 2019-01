Etten-Leur (on)veilig voor voetgangers en fietsers?

Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om deze gevaarlijke situaties te beperken.

De gemeente wil, liefst samen met haar inwoners, onderzoeken welke plaatsen in Etten-Leur gevaarlijk zijn voor voetgangers en fietsers. Dat staat in het actieplan Verkeer en vervoer, één van de acht hoofdonderwerpen in het 'Collegewerkprogramma 2018-2221.' Dat is een uitwerking van afspraken die eerder door de gemeenteraad gemaakt zijn. De gemeente wil graag zo veel mogelijk samen met de burgers doen en dat blijkt ook uit het actieprogramma Verkeer en vervoer.



De gemeente laat verder onderzoek doen (in 2020) naar de verkeersveiligheid bij zebrapaden en oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Twee zebrapaden aan de Rode Poort worden binnenkort al duidelijker zichtbaar gemaakt. De veiligheid rondom de brede scholen Vier Heemskinderen, D’n Overkant en Sonate blijft eveneens een punt van aandacht. ‘Verkeersstromen scheiden en overzicht verbeteren', noteert de gemeente.

Ander actiepunt is dat een extern bureau alle verkeersborden in de gemeente gaat inventariseren en aanbevelingen doet ter verbetering van de herkenbaarheid. Overbodige verkeersborden worden weggehaald. Voorts evalueert de gemeente dit jaar het parkeerbeleid en aan de hand daarvan wordt het parkeeraanbod verbeterd. Dat gebeurt in overleg met inwoners en ondernemers. Dit jaar ook onderzoekt de gemeente het effect en naleving van het parkeren in de blauwe zones binnen het gebied dat is aangewezen voor vergunninghouders.

Fietsen

Dan kondigt de gemeente voorstellen aan om het stallen van fietsen te verbeteren. Eén van de maatregelen die recent al aangekondigd zijn is het plaatsen van elf fietsnietjes bij de Action om problemen met verkeerd geplaatste fietsers in het centrum te verkleinen. In de bewaakte fietsenstalling voor elektrische fietsen aan het Burchtplein wordt een oplaadpaal geplaatst.

Laadpalen